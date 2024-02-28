Демин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демина) Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демина) Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Дьячкова (Демина) Матрена Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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