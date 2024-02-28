Дьячкова (Демина) Матрена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Демина) Матрена Борисовна

Место рождения

деревня Кутьково Ферзиковского района, Калужская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Демин Борис

Мать: не указана

деревня Кутьково Ферзиковского района, Калужская область
Рождение ребёнка
13.06.1899

Дочь: Аверина Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Дьячков Антон Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Антон Никитич

Смерть
Неизвестно
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