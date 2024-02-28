Дьячкова (Демина) Матрена Борисовна
Место рождениядеревня Кутьково Ферзиковского района, Калужская область
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Демин Борис
деревня Кутьково Ферзиковского района, Калужская область
Рождение ребёнка
13.06.1899
Дочь: Аверина Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Дьячков Антон Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно