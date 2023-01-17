Латкин Илларион Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латкин Илларион Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латкин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.

Дочь: Неверова Елизавета Илларионовна

Мать ребёнка: Ладкина Аполлинария Ильинична

Дедюхино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латкин Александр Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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