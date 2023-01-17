Латкин Илларион Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Латкин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.
Дочь: Неверова Елизавета Илларионовна
Мать ребёнка: Ладкина Аполлинария Ильинична
Дедюхино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латкин Александр Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно