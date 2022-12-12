село Дедюхино, село Дедюхино, Соликамский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Дедюхино

Соликамский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Города
14ДЕДЮХИН. (Горный Соликамского уезда).при р. Коме.2580915031616Церковь православная 1. Часовень 2. Горная школа. Женская школа. Саловаренных заводов 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Дедюхинская волость
1628. Дедюхина (заштатный горный город), село заводское бывшее государственное, при реке Каме, дворов 366, жителей 3231, волостное правление (уездный город в 25 верстах), Показать все
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