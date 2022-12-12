Дедюхино
Соликамский уезд, Пермская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14ДЕДЮХИН. (Горный Соликамского уезда).при р. Коме.—2580915031616Церковь православная 1. Часовень 2. Горная школа. Женская школа. Саловаренных заводов 5.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1628. Дедюхина (заштатный горный город), село заводское бывшее государственное, при реке Каме, дворов 366, жителей 3231, волостное правление (уездный город в 25 верстах), Показать все