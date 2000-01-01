Обухова (Лубягина) Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Обухов Федот Иванович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Обухов Федот Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Федотовна
Отец ребёнка: Обухов Федот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно