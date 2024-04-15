Харченко Петр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти21.12.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1856 ст.
Дочь: Харченко Ольга Петровна
Мать ребёнка: Харченко Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1866 ст.
Причина смерти: от водяной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G97W?i=109&cc=3511744