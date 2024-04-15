Харченко Петр Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Петр Трофимович

Харченко Петр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

21.12.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1856 ст.

Дочь: Харченко Ольга Петровна

Мать ребёнка: Харченко Ксения Андреевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Ксения Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
21.12.1866 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от водяной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G97W?i=109&cc=3511744
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close