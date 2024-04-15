Харченко Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения03.07.1856 ст.
Дата смерти27.10.1856 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1856 ст.
Крещение
04.07.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.10.1856 ст.
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-8?i=263&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.10.1856 ст.
на кладбище