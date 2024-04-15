Харченко Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Ольга Петровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.07.1856 ст.

Дата смерти

27.10.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1856 ст.

Отец: Харченко Петр Трофимович

Мать: Харченко Ксения Андреевна

Кровное, Сумська область
Крещение
04.07.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.10.1856 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PH-8?i=263&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.10.1856 ст.
на кладбище
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