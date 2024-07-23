Колосов Алексей Афанасьевич
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1776
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Колосов Афанасий
Мать: не указана
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1802
Сын: Колосов Гаврила Алексеевич
Мать ребёнка: ?
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1809
Сын: Колосов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: ?
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: ?
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колосов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: ?
д. Зауткино
Смерть
1835
д. Зауткино