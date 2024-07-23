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Колосов Алексей Афанасьевич

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1776

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Колосов Афанасий

Мать: не указана

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1802

Сын: Колосов Гаврила Алексеевич

Мать ребёнка: ?

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1809

Сын: Колосов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: ?

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1813

Сын: Колосов Семён Алексеевич

Мать ребёнка: ?

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: ?

д. Зауткино
Смерть
1835
д. Зауткино

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