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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Колосов Гаврила Алексеевич
Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1809
Сын: Колосов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1815
Сын: Колосов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич
д. Зауткино