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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Колосов Гаврила Алексеевич

Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1809

Сын: Колосов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1813

Сын: Колосов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1815

Сын: Колосов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Колосов Алексей Афанасьевич

д. Зауткино

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