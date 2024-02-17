Мещерякова (Михеева) Зоя Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Михеева) Зоя Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

21.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Михеев Лазарь Петрович

Мать: Михеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1957

Сын: Мещеряков Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Мещеряков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Владимир Ильич

Отец ребёнка: Мещеряков Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Мещеряков Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Илья

Смерть
21.07.1987
Шаран, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
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