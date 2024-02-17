Мещерякова (Михеева) Зоя Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти21.07.1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Михеев Лазарь Петрович
Рождение ребёнка
09.02.1957
Отец ребёнка: Мещеряков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мещеряков Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Мещеряков Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мещеряков Илья
Смерть
21.07.1987
Шаран, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан