Мещеряков Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1957
Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Любовь Ильинична
Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мещерякова Зоя Лазаревна