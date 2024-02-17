Мещеряков Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1957

Сын: Мещеряков Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Лазаревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Любовь Ильинична

Мать ребёнка: Мещерякова Зоя Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерякова Зоя Лазаревна

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