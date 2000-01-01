Ширяев Феоктист Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Феоктист Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Ширяев Григорий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 29.08.1849 ст.

Сын: Ширяев Захар Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.02.1853 ст.

Сын: Ширяев Анисим Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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