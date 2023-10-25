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Аврамова Екатерина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Аврамов Иван Гурьянович

Отец ребёнка: Аврамов Гурьян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1808

Сын: Аврамов Андрей Гурьянович

Отец ребёнка: Аврамов Гурьян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Аврамова Ефимья Гурьяновна

Отец ребёнка: Аврамов Гурьян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Гурьян Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно
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