Аврамова Екатерина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Аврамов Гурьян Петрович
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1808
Сын: Аврамов Андрей Гурьянович
Отец ребёнка: Аврамов Гурьян Петрович
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аврамова Ефимья Гурьяновна
Отец ребёнка: Аврамов Гурьян Петрович
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно