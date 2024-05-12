Горинов Андрей Андреевич 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горинов Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Горинова Таисья Андреевна

Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Маркова Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Горинова Павлина Андреевна

Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Горинов Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна

Смерть
1941

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