Горинов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Горинова Таисья Андреевна
Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Маркова Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Горинова Павлина Андреевна
Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Горинов Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Горинова Наталья Николаевна
Смерть
1941