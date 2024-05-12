Горинова Наталья Николаевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горинова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Горинова Таисья Андреевна

Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Маркова Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Горинова Павлина Андреевна

Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Горинов Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич

Смерть
1997

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