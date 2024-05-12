Горинова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Горинова Таисья Андреевна
Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Маркова Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Горинова Павлина Андреевна
Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Горинов Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Горинов Андрей Андреевич
Смерть
1997