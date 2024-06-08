Кондрашева (Воинова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашева (Воинова) Ирина Павловна

Кондрашева (Воинова) Ирина Павловна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.05.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1845

Отец: Воинов Павел Карпович

Мать: Воинова Феврония Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
26.10.1864

Муж: Кондрашев Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1866

Сын: Кондрашев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1874

Дочь: Кондрашова (Кондрашова) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Кондрашев Василий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.