Кондрашева (Воинова) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1845
Отец: Воинов Павел Карпович
Бракосочетание
26.10.1864
Рождение ребёнка
05.10.1866
Сын: Кондрашев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1874
Дочь: Кондрашова (Кондрашова) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно