Воинова Феврония Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти09.01.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1845
Дочь: Воинова Ирина Павловна
Отец ребёнка: Воинов Павел Карпович
Рождение ребёнка
07.09.1852
Отец ребёнка: Воинов Павел Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1854