Воинова Феврония Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Феврония Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

09.01.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 или 1817 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1845

Дочь: Воинова Ирина Павловна

Отец ребёнка: Воинов Павел Карпович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Воинов Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Воинов Павел Карпович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Павел Карпович

Смерть
09.01.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область