Капустин Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.09.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна
Смерть
Около ?.09.1951