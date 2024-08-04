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Капустин Александр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.09.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назёмнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
25.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назёмнова Ольга Васильевна

Смерть
Около ?.09.1951

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