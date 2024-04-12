Назёмнова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1919
Дата смерти23.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1919
Рождение ребёнка
13.08.1937
Сын: Селивёрстов Юрий Павлович
Отец ребёнка: Селивёрстов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
31.01.1939
Дочь: Самарина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Селивёрстов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
25.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капустин Александр Максимович
Рождение ребёнка
21.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капустин Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротков Семён
Смерть
23.01.1992