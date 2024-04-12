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Назёмнова Ольга Васильевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

13.07.1919

Дата смерти

23.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1919

Отец: Назёмнов Василий Александрович

Мать: Померева Мария Даниловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Селивёрстов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Селивёрстов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
31.01.1939

Дочь: Самарина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Селивёрстов Павел Сергеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капустин Александр Максимович

Рождение ребёнка
21.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Капустин Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Александр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Семён

Смерть
23.01.1992
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