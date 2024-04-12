Малыгина (Некрасова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.10.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1815
Отец: Некрасов Иван Федорович
Мать: Некрасова Марфа Ивановна
Бракосочетание
13.01.1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Алексеев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно