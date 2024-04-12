Малыгина (Некрасова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1815

Отец: Некрасов Иван Федорович

Мать: Некрасова Марфа Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1835

Муж: Малыгин Дмитрий Алексеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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