Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1903
Муж: Василий Митрофанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1915
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Митрофанов
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно