Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1903

Муж: Василий Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Митрофанов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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