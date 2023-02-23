Лукьянов Сергей Иванович
Место рожденияСызрань , Симбирская губерния
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Сызрань , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1921
Сын: Лукьянов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Васильева
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно