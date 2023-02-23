Лукьянов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Сергей Иванович

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Место рождения

Сызрань , Симбирская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1921

Сын: Лукьянов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Васильева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
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