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Кузьменко Кира Александровна

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

28.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2011

Отец: Черепанов Александр Николаевич

Мать: Кузьменко Марина Владимировна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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