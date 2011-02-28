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Кузьменко Кира Александровна
Кузьменко Кира Александровна
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Древо
Место рождения
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
Дата рождения
28.02.2011
Пол
Женский
Отец
Черепанов Александр Николаевич
Мать
Кузьменко Марина Владимировна
89 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2011
Отец:
Черепанов Александр Николаевич
Мать:
Кузьменко Марина Владимировна
Бийск
, город Бийск, Алтайский край
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