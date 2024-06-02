Черепанов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2011
Дочь: Кузьменко Кира Александровна
Мать ребёнка: Кузьменко Марина Владимировна
Рождение ребёнка
20.11.2014
Дочь: Кузьменко Евгения Александровна
Мать ребёнка: Кузьменко Марина Владимировна