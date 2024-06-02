Черепанов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Марина Владимировна

Рождение ребёнка
28.02.2011

Дочь: Кузьменко Кира Александровна

Мать ребёнка: Кузьменко Марина Владимировна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.11.2014

Дочь: Кузьменко Евгения Александровна

Мать ребёнка: Кузьменко Марина Владимировна

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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