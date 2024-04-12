Байдаков Константин Артемьев
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти23.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99F3-F929-4?i=887&cat=1641321
Рождение ребёнка
24.09.1891
Сын: Байдаков Сергей Константинович
Мать ребёнка: Байдакова Ирина Андреанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1938
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
https://ru.openlist.wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(188... Показать все