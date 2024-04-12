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Байдаков Константин Артемьев

Место рождения

Велижаны, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

23.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Байдаков Артемий Поликарпов

Мать: Байдакова Прасковья Никитина

Велижаны, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99F3-F929-4?i=887&cat=1641321
Рождение ребёнка
24.09.1891

Сын: Байдаков Сергей Константинович

Мать ребёнка: Байдакова Ирина Андреанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байдакова Ирина Андреанова

Смерть
23.03.1938
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
https://ru.openlist.wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(188... Показать все
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