Наталия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
18.01.1820
Муж: Кодратий Исидоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1822
Сын: Филимон Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Исидоров
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно