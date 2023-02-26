Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.
До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
18.01.1820

Муж: Кодратий Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1822

Сын: Филимон Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Исидоров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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