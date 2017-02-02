Иванов Сергей Михайлович
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения13.01.1961
Дата смерти02.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна
Смерть
02.02.2017