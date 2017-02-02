Иванов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Михайлович

Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

13.01.1961

Дата смерти

02.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1961

Отец: Иванов Михаил Никитович

Мать: Иванова (Ромашина) Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
02.02.2017
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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