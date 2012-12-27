Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения24.10.1962
Дата смерти27.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
31.10.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович
Смерть
27.12.2012