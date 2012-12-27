Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна

Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

24.10.1962

Дата смерти

27.12.2012

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1940 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1962

Отец: Зуфаров Василий Зуфарович

Мать: Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
16.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей Михайлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
27.12.2012
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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