Гагаринова Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1849 ст.
Сын: Гагаринов Кузма Фёдорович
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
27.01.1851 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
06.04.1855 ст.
Дочь: Гагаринова Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
28.03.1857 ст.
Сын: Гагаринов Феодот Фёдорович
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
04.02.1858
Сын: Гагаринов Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
15.08.1859 ст.
Сын: Гагаринов Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Рождение ребёнка
16.03.1861 ст.
Дочь: Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
2 жена
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866