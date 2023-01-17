Гагаринова Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Ирина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1849 ст.

Сын: Гагаринов Кузма Фёдорович

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
27.01.1851 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
06.04.1855 ст.

Дочь: Гагаринова Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
28.03.1857 ст.

Сын: Гагаринов Феодот Фёдорович

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
04.02.1858

Сын: Гагаринов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
15.08.1859 ст.

Сын: Гагаринов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Рождение ребёнка
16.03.1861 ст.

Дочь: Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Гагаринов Фёдор Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Фёдор Артёмович

2 жена
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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