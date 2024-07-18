Юлиан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти07.10.1904
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людвика
Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка
Бракосочетание
11.07.1871
Жена: (Войцишевская) Францишка
Рождение ребёнка
07.02.1876
Дочь: Анеля
Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка
Рождение ребёнка
18.04.1879
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка
Рождение ребёнка
25.06.1880
Сын: Петр
Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка
Рождение ребёнка
09.12.1889
Сын: Михаил
Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка
Рождение ребёнка
30.12.1891
Сын: Эвелина
Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка
Смерть
07.10.1904