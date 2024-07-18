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Юлиан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

07.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сташкевич Михаил Игнатиев

Мать: (Мольская Сташкевич) Людвика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людвика

Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка

Бракосочетание
11.07.1871

Жена: (Войцишевская) Францишка

Рождение ребёнка
07.02.1876

Дочь: Анеля

Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка

Рождение ребёнка
18.04.1879

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка

Рождение ребёнка
25.06.1880

Сын: Петр

Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка

Рождение ребёнка
09.12.1889

Сын: Михаил

Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка

Рождение ребёнка
30.12.1891

Сын: Эвелина

Мать ребёнка: (Войцишевская) Францишка

Смерть
07.10.1904

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