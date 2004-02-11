Улубиев Рамазан Умарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1941
Дата смерти11.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1941
Отец: Улубиев Умар Инусович
Мать: Улубиева Венера
Рождение ребёнка
05.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улубиева Лидия Угалыковна
Рождение ребёнка
08.04.1975
Сын: Улубиев Марат Рамазанович
Мать ребёнка: Улубиева Лидия Угалыковна
Смерть
11.02.2004