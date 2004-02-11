Улубиев Рамазан Умарович 21.06.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улубиев Рамазан Умарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1941

Дата смерти

11.02.2004

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1941

Отец: Улубиев Умар Инусович

Мать: Улубиева Венера

Рождение ребёнка
05.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улубиева Лидия Угалыковна

Нарткала, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.04.1975

Сын: Улубиев Марат Рамазанович

Мать ребёнка: Улубиева Лидия Угалыковна

Нарткала, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
11.02.2004

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