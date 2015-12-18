Герасименко Николай Кириллович
Место рождения
Дата рождения14.10.1928
Дата смерти18.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Рождение ребёнка
17.03.1950
Дочь: Иванова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Герасименко Александра Николаевна
Бракосочетание
13.06.1952
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Герасименко Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Герасименко Александра Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Кеда Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Герасименко Александра Николаевна
Смерть
18.12.2015