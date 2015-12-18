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Герасименко Николай Кириллович

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Место рождения

Ашкаул, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

18.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: Герасименко Кирилл Федорович

Мать: Герасименко Христина Николаевна

Ашкаул, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1950

Дочь: Иванова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Герасименко Александра Николаевна

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
13.06.1952

Жена: Герасименко Александра Николаевна

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Герасименко Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Герасименко Александра Николаевна

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Кеда Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Герасименко Александра Николаевна

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.12.2015
Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
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