Герасименко (Понамарева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Понамарева) Александра Николаевна

Место рождения

Большой Кемчуг, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.05.1929

Дата смерти

18.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1929

Отец: Пономарев Николай Евдокимович

Мать: Заборская Елизавета Тимофеевна

Большой Кемчуг, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.03.1950

Дочь: Иванова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Герасименко Николай Кириллович

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
13.06.1952

Муж: Герасименко Николай Кириллович

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Герасименко Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Герасименко Николай Кириллович

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.01.1959

Дочь: Кеда Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Герасименко Николай Кириллович

Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
18.12.2022
Иланский, Иланский муниципальный район, Красноярский край
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