Герасименко (Понамарева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1929
Дата смерти18.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1929
Рождение ребёнка
17.03.1950
Дочь: Иванова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Герасименко Николай Кириллович
Бракосочетание
13.06.1952
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Герасименко Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Герасименко Николай Кириллович
Рождение ребёнка
24.01.1959
Дочь: Кеда Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Герасименко Николай Кириллович
Смерть
18.12.2022