Рогачев Федор Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
73 в 1858 124 в ис.1864
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рогачев Герасим Федорович
Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно