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Рогачев Федор Елисеевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
73 в 1858 124 в ис.1864
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рогачев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рогачев Герасим Федорович

Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Рогачева Александра Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачева Александра Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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