Рогачева (Хлынова) Александра Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич
Мать: Хлынова Марфа Елисеевна
73 в 1858 124 в ис.1864
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рогачев Герасим Федорович
Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно