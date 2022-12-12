Рогачева (Хлынова) Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Хлынова) Александра Леонтьевна

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич

Мать: Хлынова Марфа Елисеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
73 в 1858 124 в ис.1864
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рогачев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рогачев Герасим Федорович

Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Рогачев Федор Елисеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогачев Федор Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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