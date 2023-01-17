Чекалова (Чекалова) Варвара Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Чекалова) Варвара Сильвестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

10.09.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Чекалов Селивестр Васильев

Мать: Чекалова Анна Павлова

Смерть
10.09.1842 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от поноса
Похороны
12.09.1842 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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