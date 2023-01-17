Чекалова (Чекалова) Варвара Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти10.09.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Чекалов Селивестр Васильев
Мать: Чекалова Анна Павлова
Смерть
10.09.1842 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от поноса
Похороны
12.09.1842 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан