Шепелева Евфимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Евфимия Григорьевна

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Место рождения

Амонь, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Амонь, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шепелев Никита Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шепелев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шепелев Иван Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Шепелева Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шепелева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Шепелева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Шепелева Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шепелев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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