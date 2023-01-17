Шепелева Евфимия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Шепелева Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шепелева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Шепелева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Шепелева Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шепелев Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно