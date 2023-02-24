Князева Наталья Егоровна
Место рожденияСело Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: (однодворец) Егор Михайлович
Мать: не указана
Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.10.1864
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Маслова Васса Князева
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шпанова Марина Князева
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Князев (однодворец) Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1881
Сын: Князев (однодворец) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно