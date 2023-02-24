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Князева Наталья Егоровна

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Место рождения

Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: (однодворец) Егор Михайлович

Мать: не указана

Село Топорнино , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.10.1864

Муж: Князев (однодворец) Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Маслова Васса Князева

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шпанова Марина Князева

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Князев (однодворец) Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1881

Сын: Князев (однодворец) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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