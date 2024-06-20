Лапшина (Деревенскова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.03.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деревенсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худанова (Лапшина) Лидия Борисовна
Отец ребёнка: Лапшина Борис Николаевич
Рождение ребёнка
30.04.1935
Отец ребёнка: Лапшина Борис Николаевич
Смерть
03.03.1994