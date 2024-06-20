Лапшина (Деревенскова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Деревенскова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деревенсков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худанова (Лапшина) Лидия Борисовна

Отец ребёнка: Лапшина Борис Николаевич

Рождение ребёнка
30.04.1935

Сын: Лапшина Юрий Борисович

Отец ребёнка: Лапшина Борис Николаевич

Смерть
03.03.1994

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