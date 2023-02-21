Третьякова Валентина Руслановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.01.2016
Дочь: Третьякова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
03.03.2021
Дочь: Третьякова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно