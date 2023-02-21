Третьякова Валентина Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Валентина Руслановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мангер Виктория Александровна

Рождение ребёнка
06.01.2016

Дочь: Третьякова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
03.03.2021

Дочь: Третьякова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Михаил Владимирович

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