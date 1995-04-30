Третьяков Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.2016
Дочь: Третьякова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова Валентина Руслановна
Рождение ребёнка
03.03.2021
Дочь: Третьякова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Третьякова Валентина Руслановна
Бракосочетание
Неизвестно