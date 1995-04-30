Третьяков Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков Михаил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.2016

Дочь: Третьякова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова Валентина Руслановна

Рождение ребёнка
03.03.2021

Дочь: Третьякова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Третьякова Валентина Руслановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Валентина Руслановна

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