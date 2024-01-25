Саваренюк Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саваренюк Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1937

Сын: Саваренюк Михаил Моисеевич

Отец ребёнка: Саваренюк Моисей

Вербовое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саваренюк Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саваренюк Ольга Моисеевна

Отец ребёнка: Саваренюк Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саваренюк Моисей

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