Саваренюк Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1937
Сын: Саваренюк Михаил Моисеевич
Отец ребёнка: Саваренюк Моисей
Вербовое, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саваренюк Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саваренюк Ольга Моисеевна
Отец ребёнка: Саваренюк Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саваренюк Моисей