Швачко Авраам Данилович
Место рожденияХарьковская губ., Змиевской уезд, Шелудьковская вол.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьковская губ., Змиевской уезд, Шелудьковская вол.
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм
Рождение ребёнка
10.09.1906
Сын: Швачко Константин Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Смерть
Неизвестно