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Швачко Авраам Данилович

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Место рождения

Харьковская губ., Змиевской уезд, Шелудьковская вол.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковская губ., Змиевской уезд, Шелудьковская вол.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Швачко Степан Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
1901

Сын: Швачко Иван Харламович

Мать ребёнка: не указана

Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм
Рождение ребёнка
10.09.1906

Сын: Швачко Константин Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Смерть
Неизвестно
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