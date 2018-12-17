Швачко Константин Абрамович
Место рожденияУкраинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Дата рождения10.09.1906
Дата смертиОколо 1989
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1906
Отец: Швачко Авраам Данилович
Мать: не указана
Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Лушпа Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Швачко Нина Фомичева
Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм
Рождение ребёнка
1943
Сын: Швачко Виктор Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Бердск, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
12.10.1945
Сын: Швачко Евгений Константинович
Мать ребёнка: Швачко Нина Фомичева
Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Бердск, Новосибирская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Швачко Нина Фомичева
Смерть
Около 1989
Похороны
Неизвестно
г. Бердск, Новосибирская обл., Россия