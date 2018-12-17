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Швачко Константин Абрамович

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Место рождения

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм

Дата рождения

10.09.1906

Дата смерти

Около 1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1906

Отец: Швачко Авраам Данилович

Мать: не указана

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Лушпа Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Швачко Нина Фомичева

Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм
Рождение ребёнка
1943

Сын: Швачко Виктор Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Бердск, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
12.10.1945

Сын: Швачко Евгений Константинович

Мать ребёнка: Швачко Нина Фомичева

Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, г. Изюм
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Бердск, Новосибирская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швачко Нина Фомичева

Смерть
Около 1989
Похороны
Неизвестно
г. Бердск, Новосибирская обл., Россия
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