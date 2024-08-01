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Тютин Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1930

Дата смерти

11.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930

Отец: Тютин Иван

Мать: Тютина (Курзина) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1961

Сын: Тютин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна

Рождение ребёнка
18.04.1966

Сын: Тютин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна

Смерть
11.06.1983

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