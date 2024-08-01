Тютин Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1930
Дата смерти11.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930
Отец: Тютин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1961
Мать ребёнка: Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна
Рождение ребёнка
18.04.1966
Мать ребёнка: Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна
Смерть
11.06.1983