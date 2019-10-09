Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

28.05.1932

Дата смерти

09.10.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютин Борис Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1961

Сын: Тютин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Тютин Борис Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1966

Сын: Тютин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Тютин Борис Иванович

Смерть
09.10.2019

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