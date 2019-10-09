Тютина (Бережнова) Жанна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1932
Дата смерти09.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тютин Борис Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1961
Отец ребёнка: Тютин Борис Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1966
Отец ребёнка: Тютин Борис Иванович
Смерть
09.10.2019