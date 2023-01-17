Неверов (Пономарева) Клавдия Федоровна
Место рождениясело Усть-Боровая Соликамского уезда Пермской губернии
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
село Усть-Боровая Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
26.05.1917
Дедюхино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно