Неверов (Пономарева) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверов (Пономарева) Клавдия Федоровна

Неверов (Пономарева) Клавдия Федоровна

avatar

Место рождения

село Усть-Боровая Соликамского уезда Пермской губернии

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

село Усть-Боровая Соликамского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
26.05.1917

Муж: Неверов Василий Гурьянович

Дедюхино, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close