Новиков Афанасий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: Новиков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Новикова Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Новикова Параскева Филипова
Рождение ребёнка
До 1862
Дочь: Абрамова Стефанида Афанасьева
Мать ребёнка: Новикова Параскева Филипова
Рождение ребёнка
19.03.1877
Дочь: Матрона Афанасьева
Мать ребёнка: Новикова Параскева Филипова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1884