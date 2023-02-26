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Новиков Афанасий Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: Новиков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Новикова Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Новикова Параскева Филипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1862

Дочь: Абрамова Стефанида Афанасьева

Мать ребёнка: Новикова Параскева Филипова

Рождение ребёнка
19.03.1877

Дочь: Матрона Афанасьева

Мать ребёнка: Новикова Параскева Филипова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
До 1884
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