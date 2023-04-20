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Чевалкова Екатерина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

09.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Чевалков Илья Иеремеевич

Отец ребёнка: Чевалков Иеремей Петрович

Бракосочетание
17.08.1834

Муж: Чевалков Иеремей Петрович

Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Кузнецкого округа Телеутской волости первой части деревни Улалинской новокрещенный из татар Еремей Петров Чебельков с прежнею его женою по первобытному их состоянию в татарстве Екатериной Карповой
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чевалков Степан Иеремеевич

Отец ребёнка: Чевалков Иеремей Петрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чевалкова Татьяна Иеремеевна

Отец ребёнка: Чевалков Иеремей Петрович

Смерть
09.01.1887
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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