Чевалкова Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти09.01.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
До 1820
Отец ребёнка: Чевалков Иеремей Петрович
Бракосочетание
17.08.1834
Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Кузнецкого округа Телеутской волости первой части деревни Улалинской новокрещенный из татар Еремей Петров Чебельков с прежнею его женою по первобытному их состоянию в татарстве Екатериной Карповой
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чевалков Степан Иеремеевич
Отец ребёнка: Чевалков Иеремей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чевалкова Татьяна Иеремеевна
Отец ребёнка: Чевалков Иеремей Петрович
Смерть
09.01.1887