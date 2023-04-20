Чевалков Еремей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Мать ребёнка: Чевалкова Екатерина Карповна
Бракосочетание
17.08.1834
Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Кузнецкого округа Телеутской волости первой части деревни Улалинской новокрещенный из татар Еремей Петров Чебельков с прежнею его женою по первобытному их состоянию в татарстве Екатериной Карповой
Крещение
Около 1834
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чевалков Степан Еремеевич
Мать ребёнка: Чевалкова Екатерина Карповна
Смерть
До 1847