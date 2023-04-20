Чевалков Еремей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевалков Еремей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Чевалков Илья Еремеевич

Мать ребёнка: Чевалкова Екатерина Карповна

Бракосочетание
17.08.1834

Жена: Чевалкова Екатерина Карповна

Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Кузнецкого округа Телеутской волости первой части деревни Улалинской новокрещенный из татар Еремей Петров Чебельков с прежнею его женою по первобытному их состоянию в татарстве Екатериной Карповой
Крещение
Около 1834
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чевалков Степан Еремеевич

Мать ребёнка: Чевалкова Екатерина Карповна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Смерть
До 1847
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
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